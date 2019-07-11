В Удмуртии местами ожидается гроза с усилением ветра
В Удмуртии в ближайший час с сохранением до 20:00 местами ожидается гроза с усилением ветра. Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.
12 июля, в пятницу, температура днем +18…+19 градусов, небольшой дождь, ночью +15 градусов, дождь.
13 июля, в субботу, температура днем +16…+18 градусов, ночью +14…+15 градусов, весь день дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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