2019-07-11T13:46:35+03:00
Общество

В Удмуртии местами ожидается гроза с усилением ветра

Порывы могут достигать 15-17 м/с
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии в ближайший час с сохранением до 20:00 местами ожидается гроза с усилением ветра. Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

12 июля, в пятницу, температура днем +18…+19 градусов, небольшой дождь, ночью +15 градусов, дождь.

13 июля, в субботу, температура днем +16…+18 градусов, ночью +14…+15 градусов, весь день дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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