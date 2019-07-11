В Удмуртии растет количество заболевших бешенством животных

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-11T14:55:55+03:00

Заболевших животных за полгода 2019 выявлено больше, чем за весь 2018 год

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Специалисты Главного управления ветеринарии Удмуртии сообщили тревожную новость: в регионе отмечается рост заболеваемости бешенством среди животных.

- На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 29 случаев бешенства, - рассказал Алексей Гуров, начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней. - В прошлом году на эту дату было 17 случаев. А за весь 2018 год было зарегистрировано 27 случаев бешенства. Кроме того, есть еще одна нехорошая динамика: по большей части болеют именно домашние животные - собаки и кошки.

По словам специалиста, это говорит о том, что на сегодняшний день люди относятся к профилактике смертельно опасного заболевания безответственно.

- Ежегодно наши ветеринарные станции объезжают все деревни и приходят в каждый дом с предложением бесплатно вакцинировать собак. Но люди очень часто отказываются, говорят, что им некогда, - говорит Алексей Гуров.

Удмуртия считается неблагоприятным по бешенству регионом. В связи с этим каждый год по всей республике обязательно прививают домашний скот и иммунизируют диких зверей, являющихся первоисточником болезни. Так, в лесах ежегодно раскладывают около 600 тыс. специальных пищевых брикетов, содержащих вакцину. А вот с общественным сектором возникают проблемы.

Жители, в свою очередь, часто жалуются на то, что ветслужба приходит днем, когда все работают.

- Мы хотели привить собаку в удобное для нас время. Один раз пришли, а в ветлечебнице вакцины нет, в другой раз пришли - ветеринары на объезде были, так и не удалось, - рассказала жительница села Дебесы.

Тем не менее ветеринары напоминают: вакцинация - единственный способ борьбы с бешенством.

При этом в соцсетях вновь начали появляться сообщения об отсутствии в больницах антирабической вакцины. Для подтверждения этой информации мы отправили в Минздрав Удмуртии официальный запрос.

Как сообщили в республиканском Управлении Роспотребнадзора, рост количества людей, обратившихся за помощью после укуса животными, в этом году увеличился, но говорить о значительном скачке нельзя, так как подобные колебания происходят из года в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU