Заведующую детским садом в Удмуртии судили за использование служебного положения
В Удмуртии осудили заведующую детским садом за использование служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Заведующая фиктивно устроила своего мужа на ставку рабочего по обслуживанию зданий и сооружений в детском саду, при этом супруг женщины не появлялся на работе. В результате из бюджета была незаконно выплачена зарплата в размере 100 420 рублей, - сообщает ведомство.
Женщина признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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