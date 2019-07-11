Заведующую детским садом в Удмуртии судили за использование служебного положения

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-11T15:35:12+03:00

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В Удмуртии осудили заведующую детским садом за использование служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Заведующая фиктивно устроила своего мужа на ставку рабочего по обслуживанию зданий и сооружений в детском саду, при этом супруг женщины не появлялся на работе. В результате из бюджета была незаконно выплачена зарплата в размере 100 420 рублей, - сообщает ведомство.

Женщина признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU