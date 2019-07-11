Проезжую часть на кольце по улице Удмуртская-Либкнехта в Ижевске сузят из-за ремонта

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-11T15:00:30+03:00

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В связи с ремонтом теплотрассы в Ижевске будет сужена проезжая часть на одном из участков кольца на перекрестке улиц Удмуртская и Карла Либкнехта. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- С 01:00 13 июля до 20:00 14 июля для движения закроют две из трех полос при повороте на с улицы Удмуртская на Карла Либкнехта – по направлению к Центру города. Движение общественного транспорта по кольцу будет сохранено, - сообщает пресс-служба.

На этом участке специалисты будут перекладывать шесть метров изношенных трубопроводов и заменят компенсаторное устройство.

Водителей просят планировать маршрут и выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU