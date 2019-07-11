Фильм «Несейка.Младшая дочь» про моржа из зоопарка Удмуртии представит Россию на фестивале в Мексике
Фильм «Несейка. Младшая дочь», в котором главную роль сыграла морж из зоопарка Удмуртии, представит Россию на Международном кинофестивале Tulum World Environment Film Festival (Всемирный кинофестиваль окружающей среды Тулума – Прим. Ред.). Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
В основе сюжета - история спасения атлантического моржа Несейки, которая сейчас проживает в зоопарке Ижевска. Несейку привезли в зоопарк в конце 2010 года. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа нашел отбившегося от родителей детеныша в своих санях и сообщил властям. В кратчайшие сроки она переехала в Удмуртию. Режиссер фильма Владимир Марин работал над картиной шесть лет.
Отметим, что фильм уже завоевал множество наград. Одна из них «Лучший телевизионный фильм».
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Владимир Марин о фильме Несейка. Младшая дочь.Накануне показа режиссёр картины Владимир Марин рассказал о том , как нашёл главную героиню и что вдохновило его на создание документального фильма о моржах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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