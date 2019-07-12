Праздничная программа пройдет в Летнем саду Ижевска
В Ижевске 13 июля, в субботу, в Летнем саду им. Горького пройдет праздничная программа в честь дня рождения парка. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».
Всех пришедших ждут танцевальные мастер-классы, рок-концерт, «битва аниматоров» и многое другое. Также на протяжении всего дня будут работать аттракционы.
Программа на главной сцене:
12:00 - 14:00 Детский блок с концертной и интерактивной программой от Кренделя
14:00 - 15:30 Командное шоу «The Игры»
15:30 - 16:00 Выступление Артема Интакто
16:00 - 16:30 Розыгрыш призов
18:00 - 19:00 Танцевально-развлекательный конкурс Starteen
19:00 - 23:00 DiscoKeDa - open air в парке им. Горького. Шоу-программа
Малая сцена:
12:00 - 15:00 Конкурс аниматоров «Битва героев» на лучшую детскую программу
15:00 - 17:00 Танцевальные мастер-классы по направлениям: зумба, восточные танцы, современный, индийский
17:00 - 20:00 Рок-концерт:
17:00 «Виноградная Лиса»
18:00 ВИА «Трали-Вали»
19:00 VERE DICTUM
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ИСТОЧНИК KP.RU
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