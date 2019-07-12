Праздничная программа пройдет в Летнем саду Ижевска

СЕГОДНЯ 07:03 2019-07-12T08:16:12+03:00

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В Ижевске 13 июля, в субботу, в Летнем саду им. Горького пройдет праздничная программа в честь дня рождения парка. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».

Всех пришедших ждут танцевальные мастер-классы, рок-концерт, «битва аниматоров» и многое другое. Также на протяжении всего дня будут работать аттракционы.

Программа на главной сцене:

12:00 - 14:00 Детский блок с концертной и интерактивной программой от Кренделя

14:00 - 15:30 Командное шоу «The Игры»

15:30 - 16:00 Выступление Артема Интакто

16:00 - 16:30 Розыгрыш призов

18:00 - 19:00 Танцевально-развлекательный конкурс Starteen

19:00 - 23:00 DiscoKeDa - open air в парке им. Горького. Шоу-программа

Малая сцена:

12:00 - 15:00 Конкурс аниматоров «Битва героев» на лучшую детскую программу

15:00 - 17:00 Танцевальные мастер-классы по направлениям: зумба, восточные танцы, современный, индийский

17:00 - 20:00 Рок-концерт:

17:00 «Виноградная Лиса»

18:00 ВИА «Трали-Вали»

19:00 VERE DICTUM

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ИСТОЧНИК KP.RU