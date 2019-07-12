Какие дороги в Ижевске отремонтировали
В Ижевске дорожники сдали четыре участка восстановленного дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Ремонтные работы завершились на участках улиц Потемкина, Новоажимова, Ленина и Прасовском переулке. Специалистами в рамках ремонта было убрано изношенное покрытие, произведен ямочный ремонт. Также на некоторых участках заменили бортовые камни, произвели ремонт колодцев, уложили выравнивающий слой и обустроили тротуары, - сообщает пресс-служба.
Общая протяженность отремонтированного полотна составляет 1,5 км. Все объекты прошли пятиступенчатую систему контроля качества.
Ремонт выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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