Пьяная автоледи из Ижевска пыталась дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-12T08:09:08+03:00

Она уже была ранее судима за нарушение ПДД

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В Ижевске осудили местную жительницу, которая пыталась дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что 22 мая 2019 года женщина ехала пьяной по улице Советской. Когда ее остановил сотрудник полиции она предложила ему взятку в размере трех тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Также стало известно, что она была уже судима за нарушение правил дорожного движения. Суд оштрафовал обвиняемую на 265 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU