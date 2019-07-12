Пьяная автоледи из Ижевска пыталась дать взятку полицейскому
В Ижевске осудили местную жительницу, которая пыталась дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что 22 мая 2019 года женщина ехала пьяной по улице Советской. Когда ее остановил сотрудник полиции она предложила ему взятку в размере трех тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Также стало известно, что она была уже судима за нарушение правил дорожного движения. Суд оштрафовал обвиняемую на 265 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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