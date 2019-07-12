Как разлекается молодежь в маленьких городах Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-12T10:09:38+03:00

Не всем нужны клубы и кальяны [видео]

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Весьма интересное видео опубликовали на странице сообщества «Можга сегодня». Группы молодых людей перетягивают канат на одной из улиц города.

- Вчера спускался по улице Сюгаильской. Вижу толпа народу - девушки, юноши, взрослые идут с канатом. Что к чему? Не понимаю. Остановился. Спустя какое-то время все встало на свои места, - написал автор видео.

Оказалось, молодые люди так встречали своего друга со срочной службы.

Такие люди в очередной раз доказывают, что можно развлекаться без клубов и кальянных.

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Молодые люди в Удмуртии перетягивают канат на одной из улиц маленького городка.

ИСТОЧНИК KP.RU