Как разлекается молодежь в маленьких городах Удмуртии
Весьма интересное видео опубликовали на странице сообщества «Можга сегодня». Группы молодых людей перетягивают канат на одной из улиц города.
- Вчера спускался по улице Сюгаильской. Вижу толпа народу - девушки, юноши, взрослые идут с канатом. Что к чему? Не понимаю. Остановился. Спустя какое-то время все встало на свои места, - написал автор видео.
Оказалось, молодые люди так встречали своего друга со срочной службы.
Такие люди в очередной раз доказывают, что можно развлекаться без клубов и кальянных.
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Молодые люди в Удмуртии перетягивают канат на одной из улиц маленького городка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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