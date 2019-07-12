В Ижевске автобус, в котором ребенок получил ожог, вышел на линию

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-12T09:43:21+03:00

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Автобус, в котором 9-летний ижевчанин получил ожоги ноги, вновь вышел на линию. Об этом сообщили в АО «ИПОПАТ».

- Проводится разбор несчастного случая для установления причин инцидента. Состояние шланга определит экспертиза, которую проведут следственные органы. На данный момент автобус прошел технический осмотр и работает на линии, - сообщили в компании.

Напомним, 1 июня мальчик возвращался с мамой с прогулки на автобусе 12 маршрута. Неожиданно в салон пошел горячий пар, и ребенок получил ожоги ноги. Предположительно, произошли неполадки с шлангом.

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ИСТОЧНИК KP.RU