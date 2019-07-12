В Ижевске автобус, в котором ребенок получил ожог, вышел на линию
Автобус, в котором 9-летний ижевчанин получил ожоги ноги, вновь вышел на линию. Об этом сообщили в АО «ИПОПАТ».
- Проводится разбор несчастного случая для установления причин инцидента. Состояние шланга определит экспертиза, которую проведут следственные органы. На данный момент автобус прошел технический осмотр и работает на линии, - сообщили в компании.
Напомним, 1 июня мальчик возвращался с мамой с прогулки на автобусе 12 маршрута. Неожиданно в салон пошел горячий пар, и ребенок получил ожоги ноги. Предположительно, произошли неполадки с шлангом.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Добрая история про спасение котика из Ижевска.
- Мелкая взятка обернулась для пьяной автоледи крупным штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»