Ижевчанка нашла бездомному коту, который почти два года скитался по улицам, хозяев
Невероятно добрая история произошла в Ижевске. Местная жительница нашла хозяев для кота, которого она нашла на улице.
- Кот Сильвестр почти два года скитался по улицам. Как мог искал себе еду и отбивался от других животных. Когда его нашла ижевчанка Яна, у кота не было передних зубов, были повреждены внутренние органы и по всему телу клещи, - сообщает портал «Ради животных».
Фото: petpop.cc
Ижевчанка надеялась, что кота очень быстро пристроят, ведь, несмотря на возраст (около шести лет), он должен был привлечь много внимания. Но пристроить котика удалось только через год. Теперь Сильвестр живет в частном доме в любящей семье.
Фото: petpop.cc
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Мелкая взятка обернулась для пьяной автоледи крупным штрафом.
- Какие участки дорог в Ижевске уже отремонтировали.
- Пятница! Самое время планировать выходные. Праздничная программа пройдет в Летнем саду.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»