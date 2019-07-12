2019-07-12T09:29:17+03:00
Общество

Ижевчанка нашла бездомному коту, который почти два года скитался по улицам, хозяев

Когда кота нашли, у него не было зубов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: petpop.ccФото: petpop.cc
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Невероятно добрая история произошла в Ижевске. Местная жительница нашла хозяев для кота, которого она нашла на улице.

- Кот Сильвестр почти два года скитался по улицам. Как мог искал себе еду и отбивался от других животных. Когда его нашла ижевчанка Яна, у кота не было передних зубов, были повреждены внутренние органы и по всему телу клещи, - сообщает портал «Ради животных».

Фото: petpop.cc

Фото: petpop.cc

Ижевчанка надеялась, что кота очень быстро пристроят, ведь, несмотря на возраст (около шести лет), он должен был привлечь много внимания. Но пристроить котика удалось только через год. Теперь Сильвестр живет в частном доме в любящей семье.

Фото: petpop.cc

Фото: petpop.cc

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ИСТОЧНИК KP.RU

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