Что делать ижевчанам в период лунного затмения
С 16 на 17 июля ожидается частичное лунное затмение. Бытует мнение, что такое явление может сильно повлиять на человека. Профессиональный астролог Эльза Абзалова дала рекомендации – что можно делать во время затмения, а что категорически нельзя.
Эту тему и не только обсуждаем в эфир радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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