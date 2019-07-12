2019-07-12T14:01:47+03:00
Общество

Что делать ижевчанам в период лунного затмения

Рекомендации дала профессиональный астролог
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 16 на 17 июля ожидается частичное лунное затмение. Бытует мнение, что такое явление может сильно повлиять на человека. Профессиональный астролог Эльза Абзалова дала рекомендации – что можно делать во время затмения, а что категорически нельзя.

Эту тему и не только обсуждаем в эфир радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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