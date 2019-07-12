2019-07-12T11:51:28+03:00
Происшествия

Девушка-водитель сбила 14-летнего велосипедиста в Ижевске

ДТП произошло 11 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске около 20:18 напротив дома №80 по улице Машиностроителей сбили велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель машины «Шевроле-Спарк» 24-летняя девушка сбила 14-летнего велосипедиста, который ехал навстречу автомобилю, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Стали известны подробности уголовного дела, в котором замешан экс-начальник ижевской полиции.

- Весьма интересное видео появилось в соцсетях. Каждый сам выбирает как ему развлекаться.

- «Комсомолка» узнала, что будет с автобусом, в котором мальчик получил ожог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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