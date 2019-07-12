Девушка-водитель сбила 14-летнего велосипедиста в Ижевске
В Ижевске около 20:18 напротив дома №80 по улице Машиностроителей сбили велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Водитель машины «Шевроле-Спарк» 24-летняя девушка сбила 14-летнего велосипедиста, который ехал навстречу автомобилю, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу.
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- Стали известны подробности уголовного дела, в котором замешан экс-начальник ижевской полиции.
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- «Комсомолка» узнала, что будет с автобусом, в котором мальчик получил ожог.
ИСТОЧНИК KP.RU
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