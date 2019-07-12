Ижевчанка стала режиссером клипа для музыкальной группы «Обе Две»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-12T13:24:46+03:00

Во время съемки сцены на пляже в кадр зашел дед с полотенцем, лёг прямо по центру кадра и начала загорать, потому что: «Это его место!» Фото: личный архив героя

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Ижевчанка Евгения Кашапова стала режиссером и автором клипа на композицию «Озон» для музыкальной группы «Обе Две». Эта группа из Екатеринбурга, существует с 2006 года, играет в стиле инди-поп. Презентация клипа прошла 11 июля канале ютуб.

Создание клипа было значимой задачей для ижевчанки Евгении Кашаповой. Она уже четыре года работает в студии «1147 PRODUCTIONS» в Москве.

Эту студию создали ижевчане в 2012 году, официально зарегистрировали организацию в 2015. Название студии символично 1147 - это расстояние от Ижевска до Москвы. Евгения присоединилась к ним в 2015 году, сейчас она занимает должность режиссера и креативного продюсера.

- С Катей (Екатерина Павлова. - Прим. ред.), солисткой группы, я познакомилась на проекте «Измены» для «Амедиатеки» и журнала Glamour*. Я послушала новый, на тот момент, альбом группы и мне он понравился. Саша Третьякова - продюсер проекта уже говорила с Катей о создании клипа до этого, вот мы решили его снять, - рассказывает Евгения.

Фото: личный архив героя

Как рассказали создатели видео, в клипе по-настоящему взрывали телевизор. Чтобы это сделать , нужно было выкрутить все шурупы, достать всю «начинку», подпилить корпус, прилепить на тейп с одной петардой среднего размера и бежать. Не побежал только оператор-постановщик Никита Луппов, потому что защищал объектив.

На съемки клипа ушло девять месяцев, за это время солистка группы успела стать мамой и вернуть идеальную форму. Самой дорогой частью клипа был выезд в заброшенный бассейн Тульской области, стоимость этого путешествия обошлась студии в 500 тысяч рублей.

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Обе Две Озон (премьера).Состав творческой группы: Солистка Обе Две : Катя Павлова Режиссёр: Женя Кашапова В ролях: Ольга Сбаровска, Катя Павлова, Анна Филипцева, Егор Москвитин, Дима Бигун, Коля Горбачёв, Сережа Гавриков Продюсеры: Саша Третьякова, Никита Луппов, Женя Кашапова Оператор: Никита Луппов Оператор коптера: Антон Ельчанинов Художник-постановщик: Настя Ионова Ассистенты художника-постановщика: Данила Емельянов, Настя Чернуха Монтаж: Андрей Бушмин, Женя Кашапова, Женя Власов, Саша Куприянова Художник по костюмам: Оля Похилько Художник по гриму: Настя Митякова Второй режиссер: Женя Креславская Продакшн менеджмент: Сережа Гавриков Цвет: Андрей Бушмин (CVET) Линейные продюсеры: Артем Авдонин, Даша Панчук Саунд-дизайн: Дима Емельянов VFX: Саша Белов, Саша Дрыженко, Игорь Фокин, Андрей Елизаров Oбе Две@2019 Обе Две в социальных сетях: Instagram: https://www.instagram.com/katya_obe_dve/ ВКонтакте: https://vk.com/obe_dve Facebook: https://www.facebook.com/obedve.official/

ИСТОЧНИК KP.RU