В выходные в Ижевске синоптики обещают сильные дожди

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-12T15:27:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшую ночь и в субботу утром синоптики обещают сильные дожди. Пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра сообщает, что это связано с выходом каспийского циклона с активной фронтальной системой.

В субботу, 13 июля, температура днем +17…+19 градусов, ночью +14…+15 градусов, утром и днем сильные дожди.

В воскресенье, 14 июля, температура днем +17…+19 градусов, ночью +13…+14 градусов. Сильные дожди пройдут в восточных районах Удмуртии.

На следующей неделе температура практически не изменится: +11...+16 градусов ночью и днем +20...+22 градуса. Во вторник и среду осадков не ожидается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Уже совсем скоро наступит лунное затмение. Профессиональный астролог рассказала, что можно и нельзя делать ижевчанам в период затмения.

- Ижевчанка стала режиссером клипа для музыкальной группы «Обе Две». Журналисту «Комсомолки» девушка рассказала, как снимали клип и какие курьезные моменты были на площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU