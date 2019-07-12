2019-07-12T15:27:39+03:00
Общество

В выходные в Ижевске синоптики обещают сильные дожди

Публикуем прогноз погоды на выходные
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В ближайшую ночь и в субботу утром синоптики обещают сильные дожди. Пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра сообщает, что это связано с выходом каспийского циклона с активной фронтальной системой.

В субботу, 13 июля, температура днем +17…+19 градусов, ночью +14…+15 градусов, утром и днем сильные дожди.

В воскресенье, 14 июля, температура днем +17…+19 градусов, ночью +13…+14 градусов. Сильные дожди пройдут в восточных районах Удмуртии.

На следующей неделе температура практически не изменится: +11...+16 градусов ночью и днем +20...+22 градуса. Во вторник и среду осадков не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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