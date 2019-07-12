2019-07-12T16:12:35+03:00
Общество

В Ижевске косить траву вдоль дорог будут с помощью трактора

Пока что механизированный покос используется в качестве эксперимента
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске косить траву вдоль дорог будут с помощью трактора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Механизированный покос травы проводится в качестве эксперимента. Он включает в себя скашивание травы при помощи трактора и насадки-косилки и подравнивание газона ручным способом. После этого производится подметание и мойка проезжей части, - сообщает пресс-служба.

Благодаря такому способу скашивания травы можно охватить больше территорий за короткое время. В следующем году планируется закупка оборудования к летнему сезону и применение этой технологии в течение всего сезона.

Напомним, в июле заключены пять контрактов на покос травы. На данный момент территория города выкашивается повторно. Пока что траву косят вручную.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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