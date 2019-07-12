В одном из районов Удмуртии произошло жестокое убийство собаки
В Удмуртии в Игринском районе произошло жестокое убийство собаки породы Хаски. Об этом написала хозяйка питомца.
- В отсутствии меня, собака отцепилась с цепи, погрызла соседских кур. В следствии этого, хозяин кур, обратился к своему соседу и за тем в присутствии малолетних детей, застрелили собаку, - пояснила женщина.
Также пострадавшая рассказала, что она видела, как уже подстреленную собаку везли на свалку. Женщина вызвала полицию и приняли заявление.
Фото: Кристина Агафонова
В пресс-службе МВД по Удмуртии подтвердили факт случившегося и то, что заявление было принято. На данный момент проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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