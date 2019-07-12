Стоимость газа в Удмуртии дешевле, чем в остальных регионах ПФО
В Удмуртии стоимость газа дешевле, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на интернет-газету «Реальное время».
С 1 июля в России выросла стоимость услуг ЖКХ. Газета провела исследования и выяснилось, что коммунальные услуги подорожали незначительно, в основном в столицах регионов ПФО цена выросла на 1-3%.
Ижевск вошел в список регионов, где дешевая вода - 19,57 рубля. При этом было отмечено, что в Удмуртии самый дешевый газ - 5,53 рубля за кубометр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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