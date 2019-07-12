2019-07-12T17:09:56+03:00
Общество

Ижевчанин создал 10-метровый замок из песка

В Санкт-Петербурге проходит ежегодный фестиваль песчаных фигур
Дарья ПОРСЕВАЕкатерина БРАТЧИКОВА
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Фото: @iphimeeФото: @iphimee
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Ижевчанин Сергей Назаров на ежегодном фестивале песчаных фигур в Санкт-Петербурге создал 10-метровый замок. К чуду из песка приложили руку сразу четыре мастера.

- Я занимаюсь ледовой скульптурой уже 20 лет. Помимо льда параллельно начал работать со снегом, песком, деревом. Сначала я попал на фестиваль по ледовой скульптуре (это все в Петропавловской крепости), потом меня пригласили принять участие и в песчаном фестивале, - поделился скульптор.

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

Для Сергея создание скульптур - это не только хобби, но и способ заработка и возможность путешествовать. Он уже работал над проектом на Театральной площади в Москве, а также участвовал в фестивале в Хорватии.

Фестиваль проходит с 25 мая, на протяжении 20 дней мастера создавали свои творения. Темой фестиваля в этом году стали «Затерянные миры».

Фото: группа фестиваля

Фото: группа фестиваля

Помимо самого высокого замка на территории фестиваля расположилось царство Посейдона, страна Эльдорадо, Атлантида и даже край Земли. Центральной композицией стала Сказочная страна, которую охраняет почти настоящий дракон.

Фото: группа фестиваля

Фото: группа фестиваля

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Открытие Фестиваля песчаных скульптур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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