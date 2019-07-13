300-летняя сосна из Удмуртии может стать деревом года

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-13T16:06:30+03:00

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Уникальная 300-летняя сосна, которая находится в селе Зура Игринского района Удмуртии, может стать «Российским деревом года 2019». Она попала в список номинантов. Как сообщается на официальном сайте конкурса, отобрали 12 исторических деревьев.

- Шорт-лист утвердила сертификационная комиссия 18 апреля 2019 года на Круглом столе в Совете Федерации России. Конкурс является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года», - отмечают организаторы.

Сосна из Удмуртии на момент написания материала набрала 1,066 голосов. Опережают только сосна из Ивановской области (1322) и тополь лавролистный из республики Калмыкия (9477). Проголосовать за наше дерево можно на официальном сайте проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU