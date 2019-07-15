35-летняя ижевчанка выпала из окна 13 этажа

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-15T09:40:46+03:00

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В Ижевске проводится доследственная проверка по факту гибели 35-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Установлено, что 35-летняя женщина снимала квартиру в многоэтажке по улице Тверская. 14 июля она выпивала в одной из соседних квартир, расположенных на 13 этаже. Около 11 часов женщина решила перелезть на балкон соседней квартиры и сорвалась, - сообщает ведомство.

В результате полученных травм при падении она погибла. На данный момент осмотрено местро происшествия, назначена судебно-медицинская экпертиза, опрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU