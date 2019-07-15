2019-07-15T09:13:17+03:00
Общество

«Благоустройство Центральной площади в Ижевске идет по плану»: депутаты госдумы России провели ход работ

Сдать объект планируют к 31 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СурнинФото: Дмитрий Сурнин
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В Ижевск с рабочим визитом прибыли депутаты России. Совместно с министром строительства и ЖКХ Удмуртии Дмитрием Сурниным они проверили, как идут работы на Центральной площади Ижевска.

Фото: Дмитрий Сурнин

Фото: Дмитрий Сурнин

- Благоустройство Центральной площади идет по плану. Продолжаются работы по устройству бордюрных камней и лестничных сходов. В Северном сквере ведется монтаж сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения, - написал на своей странице в фейсбук Дмитрий Сурнин.

Фото: Дмитрий Сурнин

Фото: Дмитрий Сурнин

Объект планируют сдать к 31 августа.

Фото: Дмитрий Сурнин

Фото: Дмитрий Сурнин

Напомним, мы узнали, когда откроется сухой фонтан на Центральной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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