«Благоустройство Центральной площади в Ижевске идет по плану»: депутаты госдумы России провели ход работ
В Ижевск с рабочим визитом прибыли депутаты России. Совместно с министром строительства и ЖКХ Удмуртии Дмитрием Сурниным они проверили, как идут работы на Центральной площади Ижевска.
Фото: Дмитрий Сурнин
- Благоустройство Центральной площади идет по плану. Продолжаются работы по устройству бордюрных камней и лестничных сходов. В Северном сквере ведется монтаж сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения, - написал на своей странице в фейсбук Дмитрий Сурнин.
Фото: Дмитрий Сурнин
Объект планируют сдать к 31 августа.
Фото: Дмитрий Сурнин
Напомним, мы узнали, когда откроется сухой фонтан на Центральной площади.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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