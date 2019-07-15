«Теплоход здоровья» запустят в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-15T10:50:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске запускают «Теплоход здоровья», там будет организовано консультирование терапевта, психолога, стоматолога и диетолога. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

- Теплоход будет отправляться 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09,

20.09, 27.09.2019. Также три дня, 19 июля, 30 августа и 27 сентября дополнительно будет консультировать врач-кардиолог. Медработники будут измерять артериальное и внутриглазное давление, сахар в крови, холестерин, определять насыщение крови кислородом, - сообщает пресс-служба.

Также пройдет оздоровительная зарядка от инструктора и мастер-класс по обучению самомассажу. Всем желающим при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что сейчас происходит на Центральной площади.

- Доверчивый ижевчанин внес незнакомцу предоплату за квадроцикл, а в результате не получил квадроцикла и лишился денег.

ИСТОЧНИК KP.RU