На трассе Удмуртии водитель без прав вылетел на «встречку»
ДТП произошло 14 июля
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:
В Удмуртии 14 июля на 22 километре автодороги «Воткинск-Чайковский» столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 46-летний водитель «Ваз-21099», лишенный водительских прав, не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в «УАЗ-Патриот», под управлением 47-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
- Хотите совместить приятное с полезным? Тогда эта новость для вас.
- Что сейчас происходит на Центральной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»