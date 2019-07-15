На трассе Удмуртии водитель без прав вылетел на «встречку»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-15T11:26:00+03:00

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В Удмуртии 14 июля на 22 километре автодороги «Воткинск-Чайковский» столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 46-летний водитель «Ваз-21099», лишенный водительских прав, не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в «УАЗ-Патриот», под управлением 47-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU