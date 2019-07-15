2019-07-15T12:32:40+03:00
Происшествия

Отец со своим сыном в Ижевске обвиняются в краже на сумму 700 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске задержаны мужчина со своим сыном, которые обвиняются в краже имущества на сумму 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что в конце июня 2019 года злоумышленники – 58-летний местный житель и его 35-летний сын тайно прошли на территорию стройки и похитили мотор дизельного электрогенератора и другое оборудование, - сообщает ведомство.

Ущерб похищенного составил 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, 58-летний мужчина находится под подпиской о невыезде, а его сын – под арестом.

Сотрудники полиции также установили причастность к еще одной краже с территории стройки. Ущерб составил 67 тысяч рублей.

Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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