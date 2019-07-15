«Настоящий праздник для всех любителей громкой музыки»: как прошел этап чемпионата по автозвуку в Ижевске
В Ижевске 13 июля, в субботу, на парковке у ТЦ Флагман прошел этап чемпионата России по автозвуку RASCA-RUSSIA.
- Установкой аудиосистем я занимаюсь уже давно, на профессиональном уровне. Всё началось с того, что мне просто хотелось ездить по городу и громко слушать любимые треки. Теперь это уже переросло во что-то большее, нежели просто хобби, - рассказал Андрей Пермяков.
Фото: Амир Закиров
На площадке было ну очень громко! Участники продемонстрировали автомобили и не обошлось без любимых композиций.
- Я уже 10 лет занимаюсь прокачкой автомобилей звуковой системой. Все началось с банального желания усовершенствовать аудиосистему в своей машине. Я стал это делать для души, и меня очень завлекло это занятие. Потом узнал о соревнования и подумал: «Почему бы не поучаствовать?». По возможности стараюсь принимать участие ежегодно. Это мероприятие - настоящий праздник для всех любителей громкой музыки, - поделился Евгений.
Фото: Амир Закиров
По словам участника Виктора, он не может жить без громкой музыки! Виктор занимается установкой автозвука уже пять лет. Наличие в машине множества позволяет ездить в комфорте. Что касается самого соревнования, то два года назад было более грандиозное шоу, потому что в Ижевске проходил финал чемпионата, - заявил Виктор.
Фото: Амир Закиров
В стороне не остались и девушки-автолюбители.
- Я люблю громкую музыку и свою машину, поэтому решила объединить 2 интереса и попробовать себя в этой сфере. Я переделала весь автомобиль: установила динамики от дверей и до короба. В Ижевске на соревнованиях веселее, чем в Перми, мне здесь очень понравилось, - рассказала Елена.
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Чемпионат по Автозвуку! Sokratova.13 июля 2019 #Sokratova #rasca #автозвук
ИСТОЧНИК KP.RU
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