2019-07-15T14:00:14+03:00
Общество

Чемпионку мира Алину Загитову не будут штрафовать за езду без прав

Истек срок давности привлечения к административной ответственности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: fssrussiaФото: fssrussia
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Поставлена точка в истории со штрафом для Чемпионки мира по фигурному катанию из Ижевска Алины Загитовой. Ранее в сети появилось видео, которое вызвало бурю обсуждений. На кадрах - спортсменка управляла машиной, не имея водительских прав. При этом девушка не была пристегнута ремнем безопасности. Как стало известно «Комсомольской правде-Ижевск», производство по делу о нарушении правил ПДД прекращено.

- Административное расследование прекращено на основании п.6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Дело в том, что есть определенные сроки, в которые нужно установить виновное лицо (два месяца).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ:

Видео появилось в профиле спортсменки 3 мая 2019 года. При этом на момент управления машиной фигуристке было всего 15 лет.

Несовершенолетняя Алина Загитова управляет автомобилем.

Далее, 17 мая стало известно, что по данному факту началась проверка.

- Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, - сообщали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

А месяц назад начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (12+) пояснил, что будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. Послушать в записи можно на 38 минуте:

Что происходит с разметкой в Ижевске?

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- "Будет ли Загитова продолжать свою карьеру?". Девушка дала ответ на этот вопрос.

- Вы уже успели увидеть полный номер показательной программы Алины Загитовой? Советуем посмотреть. Чемпионка мира предстала перед фанатами в совершенно неожиданном образе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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