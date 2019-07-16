2019-07-16T06:22:37+03:00
Происшествия

Молодая ижевчанка украла 300 тысяч рублей с крыши машины

Ей грозит 6 лет тюрьмы
Маша Мухина
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В Ижевске задержали молодую девушку, которую подозревают в краже крупной суммы денег. Все произошло ночью в одном из кафе Первомайского района. Выходя из развлекательного заведения, она заметила на крыше одного из автомобилей кошелек и, недолго думая, украла его. Деньги – а это без малого 300 тысяч рублей – потратила на себя любимую.

Владелец портмоне обратился в полицию. Оказалось, что деньги он взял в долг у родственника на покупку автомобиля.

- В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сообщается в пресс-службе УМВД России по Ижевску.

23-летней девушке грозит наказание до 6 лет тюремного заключения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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- Как в Ижевске прошел этап чемпионата по автозвуку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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