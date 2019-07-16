Молодая ижевчанка украла 300 тысяч рублей с крыши машины
В Ижевске задержали молодую девушку, которую подозревают в краже крупной суммы денег. Все произошло ночью в одном из кафе Первомайского района. Выходя из развлекательного заведения, она заметила на крыше одного из автомобилей кошелек и, недолго думая, украла его. Деньги – а это без малого 300 тысяч рублей – потратила на себя любимую.
Владелец портмоне обратился в полицию. Оказалось, что деньги он взял в долг у родственника на покупку автомобиля.
- В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сообщается в пресс-службе УМВД России по Ижевску.
23-летней девушке грозит наказание до 6 лет тюремного заключения.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Очередное ДТП с лосем произошло в Удмуртии.
- Как в Ижевске прошел этап чемпионата по автозвуку.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»