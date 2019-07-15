В Удмуртии водитель автомобиля «Форд» сбил лося
В Удмуртии 14 июля, в воскресенье, на 25 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Завьяловского района произошло ДТП с лосем. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Водитель автомобиля «Форд-Фокус» 22-летний молодой человек сбил лося, перебегавшего проезжую часть слева направо, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель машины и его пассажир – 25-летний молодой человек, получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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