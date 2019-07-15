2019-07-15T16:58:47+03:00
Происшествия

В Удмуртии водитель автомобиля «Форд» сбил лося

ДТП произошло 14 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 14 июля, в воскресенье, на 25 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Завьяловского района произошло ДТП с лосем. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель автомобиля «Форд-Фокус» 22-летний молодой человек сбил лося, перебегавшего проезжую часть слева направо, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель машины и его пассажир – 25-летний молодой человек, получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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