В Удмуртии водитель автомобиля «Форд» сбил лося

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-15T16:58:47+03:00

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В Удмуртии 14 июля, в воскресенье, на 25 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Завьяловского района произошло ДТП с лосем. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель автомобиля «Форд-Фокус» 22-летний молодой человек сбил лося, перебегавшего проезжую часть слева направо, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель машины и его пассажир – 25-летний молодой человек, получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU