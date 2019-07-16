В Ижевске зафиксировано превышение концентрации формальдегида в воздухе

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-16T07:10:07+03:00

В тоже время Ижевск числится в списке с чистым воздухом

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Опубликован рейтинг состояния и загрязнения объектов окружающей среды на территории шести регионов: Удмуртии, Кировской области, Мордовии, Нижегородской области, Марий Эл, Чувашии. По состоянию на 2018 год в Ижевске, как и в Саранске, отмечены предельно допустимые концентрации формальдегида. Кроме этого в столице Удмуртии наблюдалось наиболее высокое значение разовой концентрации примеси для взвешенных веществ, формальдегида и фенола.

Таковы данные, опубликованные на сайте Верхне-Волжского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Несмотря на эти данные, наш город вошел в группу городов с низким уровнем загрязнения воздуха. Среди прочих городов в данную группу попали Дзержинск, Арзамас, Нижний Новгород, Киров, Кирово-Чепецк, Чебоксары и Новочебоксарск.

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ИСТОЧНИК KP.RU