2019-07-15T16:34:32+03:00
Общество

Теплая погода вернется в Удмуртию

На неделе синоптики пообещали сухую погоду
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртию наконец-то вернется теплая погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Однако сегодня, 15 июля, и завтра, 16 июля, под влиянием южного циклона ожидаются продолжительные дожди. В ночь на вторник ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Также со среды ожидается сухая погода и повышение температур. Днем температура будет достигать +24...+26 градусов, ночью +15...+17 градусов.

Подробный прогноз на неделю смотрите на сайте.

По долгосрочным прогнозам, по данным сервиса Яндекс Погода, лету в июле все-таки быть. С 27 июля температура воздуха будет стабильно +25 градусов и выше, дождей не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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