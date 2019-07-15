Теплая погода вернется в Удмуртию

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-15T16:34:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртию наконец-то вернется теплая погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Однако сегодня, 15 июля, и завтра, 16 июля, под влиянием южного циклона ожидаются продолжительные дожди. В ночь на вторник ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Также со среды ожидается сухая погода и повышение температур. Днем температура будет достигать +24...+26 градусов, ночью +15...+17 градусов.

Подробный прогноз на неделю смотрите на сайте.

По долгосрочным прогнозам, по данным сервиса Яндекс Погода, лету в июле все-таки быть. С 27 июля температура воздуха будет стабильно +25 градусов и выше, дождей не ожидается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Будет ли платить Алина Загитова штраф за нарушение ПДД?

- Новый сквер появится в Ижевске. Где он расположится и что там появится, читайте на сайте.

- Хотите совместить приятное с полезным? Тогда эта новость для вас.

ИСТОЧНИК KP.RU