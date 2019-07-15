Теплая погода вернется в Удмуртию
В Удмуртию наконец-то вернется теплая погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Однако сегодня, 15 июля, и завтра, 16 июля, под влиянием южного циклона ожидаются продолжительные дожди. В ночь на вторник ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Также со среды ожидается сухая погода и повышение температур. Днем температура будет достигать +24...+26 градусов, ночью +15...+17 градусов.
Подробный прогноз на неделю смотрите на сайте.
По долгосрочным прогнозам, по данным сервиса Яндекс Погода, лету в июле все-таки быть. С 27 июля температура воздуха будет стабильно +25 градусов и выше, дождей не ожидается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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