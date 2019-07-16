В Ижевске устраняют последствия сильных дождей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-16T10:27:42+03:00

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Вчерашние дожди и сильный ветер не прошли бесследно для Ижевска. На перекрестке улиц Серова и 10 лет Октября были остановлены трамваи из-за потопа. По этой же причине не ходили троллейбусы. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, движение было восстановлено только после 23:00.

Сильный ветер ночью повалил деревья на ул. Барышникова, 31, перегородив ул. Сабурова, на ул. Песочная, 24, затруднив движение на ул. 6-я Подлесная, по дороге на Медведево - на конечной остановке автобуса.

Дарья Сухих

- Минувшей ночью дорожники занимались расчисткой ливневой канализации - прочистили от мусора ливневку на перекрестках улиц Кирова и Пушкинская, Ленина и Пушкинская, восстанавливали канализационные люки, которые выбило потоком воды, убирали поваленные деревья. Сотрудники муниципального предприятия «Горсвет» оперативно устраняли повреждения в сети уличного освещения, - сообщили в пресс-службе Администрации города.

Ижевск остался без уличного освещения. Фото: Владимир Кулемин

Восстановлена работа светофора на перекрестках улиц 10 лет Октября и 9 Января, продолжаются работы на перекрестках улиц Ленина - Воровского, Ленина - Пушкинская, К. Маркса - Бородина, на ост. «Школа милиции».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/720396" frameborder="0"></iframe> Очередной потоп в Ижевске Видео: Якимов Илья.

ИСТОЧНИК KP.RU