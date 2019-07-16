2019-07-16T10:27:42+03:00
Общество

В Ижевске устраняют последствия сильных дождей

Чистят ливневку, убирают деревья с машин, чинят светофоры
Маша Мухина
Поделиться:
Дарья СухихДарья Сухих
Изменить размер текста:

Вчерашние дожди и сильный ветер не прошли бесследно для Ижевска. На перекрестке улиц Серова и 10 лет Октября были остановлены трамваи из-за потопа. По этой же причине не ходили троллейбусы. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, движение было восстановлено только после 23:00.

Сильный ветер ночью повалил деревья на ул. Барышникова, 31, перегородив ул. Сабурова, на ул. Песочная, 24, затруднив движение на ул. 6-я Подлесная, по дороге на Медведево - на конечной остановке автобуса.

Дарья Сухих

Дарья Сухих

- Минувшей ночью дорожники занимались расчисткой ливневой канализации - прочистили от мусора ливневку на перекрестках улиц Кирова и Пушкинская, Ленина и Пушкинская, восстанавливали канализационные люки, которые выбило потоком воды, убирали поваленные деревья. Сотрудники муниципального предприятия «Горсвет» оперативно устраняли повреждения в сети уличного освещения, - сообщили в пресс-службе Администрации города.

Ижевск остался без уличного освещения. Фото: Владимир Кулемин

Ижевск остался без уличного освещения. Фото: Владимир Кулемин

Восстановлена работа светофора на перекрестках улиц 10 лет Октября и 9 Января, продолжаются работы на перекрестках улиц Ленина - Воровского, Ленина - Пушкинская, К. Маркса - Бородина, на ост. «Школа милиции».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Новый сквер появится в Ижевске

- 35-летняя ижевчанка выпала из окна 13 этажа

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Очередной потоп в Ижевске Видео: Якимов Илья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ижевском зоопарке появилась зебра
Велосипедист из Удмуртии стал серебряным призером на чемпионате Европы по велоспорту
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
Житель Удмуртии накинулся на полицейского с ножом
Начало очередного этапа гидравлических испытаний в Ижевске отложено
В Ижевске зафиксировано превышение концентрации формальдегида в воздухе
Молодая ижевчанка украла 300 тысяч рублей с крыши машины
В Удмуртии на 40 пасеках отравили пчел
Ночной крестный ход состоится в Ижевске
В Удмуртии водитель автомобиля «Форд» сбил лося
Дорожники устраняют в Ижевске колейность на дорогах
Концерн «Калашников» рассказал, как был спроектирован автомат нового поколения
«Настоящий праздник для всех любителей громкой музыки»: как прошел этап чемпионата по автозвуку в Ижевске
Теплая погода вернется в Удмуртию
Жителя Удмуртии осудили за покушение на убийство
Новый сквер появится в Ижевске
Рыцарские бои и девушка в доспехах: самые яркие моменты фестиваля «Русь дружинная»
Отец со своим сыном в Ижевске обвиняются в краже на сумму 700 тысяч рублей
Ижевчане смогут присмотреться к квартирам в новостройках
На трассе Удмуртии водитель без прав вылетел на «встречку»
«Теплоход здоровья» запустят в Ижевске
35-летняя ижевчанка выпала из окна 13 этажа
«Благоустройство Центральной площади в Ижевске идет по плану»: депутаты госдумы России провели ход работ
Ижевчанин лишился 100 тыс. рублей, пытаясь купить квадроцикл по объявлению
Два ижевских заведения и магазин приостановят работу оборудования, мешавшего жителям спать
В Ижевске задержан ночной похититель крышек от канализационных люков
Квартиры для 160 детей-сирот из Удмуртии будут куплены уже в этом году
Отец фигуристки из Ижевска Алины Загитовой возглавил молодежку хоккейного клуба в Казани