Житель Удмуртии накинулся на полицейского с ножом

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-16T10:21:52+03:00

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В Удмуртии 53-летний местный житель набросился на полицейского с ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным следствия, мужчина был пьяный, когда пришел к своей знакомой в квартиру, сел на стул и отказался уходить. Хозяйка квартиры вызвала полицию, увидев их, мужчина стал нецензурно выражаться. Затем хватил лежавший на столе нож и накинулся на одного из полицейских, - сообщает ведомство.

Противоправные действия подозреваемого были пресечены. Возбуждено уголовное дело, осмотрено местро происшествия, допрашиваются свидетели. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU