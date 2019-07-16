Начало очередного этапа гидравлических испытаний в Ижевске отложено

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-16T10:23:36+03:00

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В Ижевске ООО «УКС» отложило очередной этап гидравлических испытаний в Октябрьском районе на день. Об этом сообщает пресс-служба компании.

21 этап испытаний начнется 17 июля. В рамках этапа энергетики проверят на прочность трубопроводы в Октябрьском районе – в микрорайонах улиц К. Маркса, Кирова, Пушкинской.

Так, с 17 по 29 июля горячую воду отключат по адресам:

- К.Маркса 310, 312, 314, 316, 318, 429, 431, 431 а, 433, 435;

- Кирова 116, 130, 132;

- Пушкинская 279а, 281, 283, 285, 289, 289а, 289б, 291;

- Родниковая 66, 68а, 70;

- Северный 9а;

- Шумайлова 20, 20а.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU