Начало очередного этапа гидравлических испытаний в Ижевске отложено
В Ижевске ООО «УКС» отложило очередной этап гидравлических испытаний в Октябрьском районе на день. Об этом сообщает пресс-служба компании.
21 этап испытаний начнется 17 июля. В рамках этапа энергетики проверят на прочность трубопроводы в Октябрьском районе – в микрорайонах улиц К. Маркса, Кирова, Пушкинской.
Так, с 17 по 29 июля горячую воду отключат по адресам:
- К.Маркса 310, 312, 314, 316, 318, 429, 431, 431 а, 433, 435;
- Кирова 116, 130, 132;
- Пушкинская 279а, 281, 283, 285, 289, 289а, 289б, 291;
- Родниковая 66, 68а, 70;
- Северный 9а;
- Шумайлова 20, 20а.
Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Очередная стихия в Ижевске: поваленные деревья, затопленные улицы и неработающие светофоры.
- В Ижевске зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе.
- В Удмуртии на 40 пасеках отравили пчел.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»