Велосипедист из Удмуртии стал серебряным призером на чемпионате Европы по велоспорту

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-16T10:00:05+03:00

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Спортсмен из Удмуртии Борис Пономарев стал серебряным призером в командных соревнованиях по велоспорту на чемпионате Европы. Об этом сообщает портал sportur.ru.

Соревнования проходили в Латвии. Мужская сборная России (Евгений Комаров, Александр Катышев, Борис Пономарев) заняли второе место на чемпионате.

Фото: fvsr.ru

– Командные соревнования были включены в программу чемпионата во многом благодаря инициативе представителей ФВСР, – отметил главный тренер сборной России по BMX Павел Костюков.

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ИСТОЧНИК KP.RU