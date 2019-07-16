2019-07-16T13:24:59+03:00
Спорт

В Удмуртии 11 августа пройдет финал кубка России по триатлону-спринт

В рамках этих соревнований пройдут любительские старты «Калашников Спорт. Триатлон»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Удмуртии в городе Воткинск 11 августа состоится финал кубка России по триатлону-спринт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В рамках всероссийских соревнований пройдут и любительские старты «Калашников Спорт. Триатлон» (18+). Мужчины и женщины преодолеют три этапа: плавание – 0,75 км, велогонка – 20 км, бег – 5 км. Соревнования начнутся с Центральной площади города, далее маршруты пройдут по ул. Мира и акватории Воткинского пруда. По ходу беговых и велодистанций будут работать пункты экспресс-питания.

- Воткинск по праву можно считать центром триатлона в Удмуртии. Этот вид спорта с каждым годом набирает популярность в Удмуртии, количество его приверженцев растёт. Третий год Воткинск успешно принимает триатлон-старты. Для проведения соревнований по триатлону требуется, чтобы вблизи располагались водоём, асфальтированная трасса для кросса. Воткинск для этих целей подходит по всем параметрам, - рассказал глава региона Александр Бречалов.

За 1 место категорий «элита» и «любители» участники получат 10 тысяч рублей, 2 место – 7 тысяч рублей, 3 место – 3 тысячи рублей. Победители и призёры командного зачёта, категорий «юниоры и юниорки 16-19 лет», «юноши и девушки 15-17 лет», «юноши и девушки 13-14 лет» получат медали и ценные призы. Все финишёры получат памятную медаль.

Регистрация участников открыта на сайте организатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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