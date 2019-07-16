2019-07-16T12:42:22+03:00
Происшествия

Садовый дом для приготовления наркотиков: ижевчанина задержали за незаконное производство веществ

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Ижевчанина задержали за незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В садовом доме в Воткинском районе задержанный с применением специального оборудования и по известной ему технологии изготовил вещество массой более 900 граммов. Мужчина пояснил, что приготовил наркотики для дальнейшего сбыта через интернет, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчина находится в следственном изоляторе. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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