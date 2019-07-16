В ижевском зоопарке появилась зебра

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-16T10:31:45+03:00

В прошедшие выходные животное впервые выпустили в вольер

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В зоопарке Удмуртии появился новый обитатель – зебра . Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- В прошедшие выходные зебру впервые выпустили в вольер и все желающие могли ее увидеть. Годовалого самца привезли из Красноярского зоопарка. Он немного пуглив, но сотрудники ижевского зоопарка уже нашли подход к животному, - сообщает пресс-служба.

Зебра ест все, что положено по рациону: морковь свеклу, яблоки, сухари, ветки и сено. В будущем ему найдут пару.

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ИСТОЧНИК KP.RU