Ижевчане столкнулись с проблемой подачи заявления в ЗАГС

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-16T17:23:09+03:00

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Ижевчанка жалуется, что не смогла получить свидетельство. В ЗАГСе сказали, что федеральная система работает нестабильно. «Комсомолка» узнала, по какой причине не работает система.

- Работа федеральной базы, которую обслуживает налоговая служба, нарушена после вчерашнего обновления. Точнее, она то работает, то не работает. Сегодня удалось несколько браков зарегистрировать. Очередей в ЗАГСах нет, потому как с людьми пытаются договориться – после того, как система начнет работать, с ними свяжутся, - сообщили в Управлении ЗАГС Администрации Ижевска.

Также пресс-служба администрации города сообщала о технических проблемах системы.

- Мы предпринимаем все возможные меры для скорейшего решения вопроса. О восстановлении стабильной работы системы будет сообщено дополнительно! Приносим свои извинения, - говорилось в сообщении.

При этом зарегистрировать брак, выдать свидетельство о рождении или смерти отказываются и в других городах, например в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владимире и Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU