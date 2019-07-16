В среднем жители Удмуртии тратят на общепит около 700 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-16T13:29:44+03:00

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В Удмуртии в среднем житель тратит на кафе, столовую и рестораны около 700 рублей в месяц. Об этом сообщает Удмуртстат.

- Оборот общепита за прошедшие полгода в республике составил 6,4 млрд рублей. Эта цифра на 1,2% больше, чем за такой же период 2018 года, - сообщает Удмуртстат.

Также на 1,9% вырос оборот розничной торговли – 113,9 млрд рублей. При этом отмечен спад на оптовом рынке – 152, 7 млрд рублей. Это на 5,9% меньше, чем в прошлом году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии пройдут любительские старты "Калашников Спорт. Триатлон". Все подробности по ссылке.

- Каждый сам выбирает, что делать на садовом участке. Например, житель Удмуртии изготавливал наркотики.

- Итак, в зоопарке Удмуртии новый обитатель! Откуда он приехал и что предпочитает есть, читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU