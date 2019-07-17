Житель Удмуртии пытался зарезать «наемных убийц»

СЕГОДНЯ 06:51 2019-07-17T09:54:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Можгинский районный суд Удмуртии вынес постановление по делу в отношении 69-летнего жителя. Дело в том, что он устроил потасовку в здании железнодорожного вокзала города. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, это было в конце октября 2018 года.

- У мужчины возникла ссора с двумя пассажирами, ожидавшими электричку до Ижевска. Дождавшись, когда один из них вышел на улицу, душегуб накинулся на оставшегося в одиночестве мужчину и ударил его в область шеи кухонным ножом. Только благодаря ловкости потерпевшего, который увернулся от нападения, он не получил телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе.

Как потом объяснил нападавший, он принял мужчин за наемных убийц, которых наняла его бывшая жена. Кстати, он последние 10 лет провел в колонии за убийство.

- Фигурант уголовного дела признан невменяемым, опасным для себя и окружающих и нуждающимся в принудительном лечении в психиатрической больнице специализированного типа, - дополнили в пресс-службе.

Таким образом, суд вынес постановление о помещении его в медицинскую организацию, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

КВН-щик из Удмуртии записал видеообращение к Президенту России Владимиру Путину.

Ижевчане не могут подать заявления в ЗАГС и получить свидетельства.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU