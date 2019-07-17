Жительница Удмуртии в прическе пыталась пронести в колонию запрещенные предметы
Жительница Удмуртии пыталась пронести в колонию запрещенные предметы. Их обнаружили в волосах женщины во время досмотра на контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.
- В волосах женщины, которая приехала на свидание к одному из осужденных, были обнаружены аккумулятор для мобильного телефона и плата к зарядному устройству, - сообщает ведомство.
В итоге свидание не состоялось, а нарушительнице грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.
Также на днях в колонию пытались пронести 13 мобильных телефонов в банках из под краски. Был составлен протокол об административном правонарушении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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