Жительница Удмуртии в прическе пыталась пронести в колонию запрещенные предметы

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-17T09:57:08+03:00

Их обнаружили во время досмотра

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Жительница Удмуртии пыталась пронести в колонию запрещенные предметы. Их обнаружили в волосах женщины во время досмотра на контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

- В волосах женщины, которая приехала на свидание к одному из осужденных, были обнаружены аккумулятор для мобильного телефона и плата к зарядному устройству, - сообщает ведомство.

В итоге свидание не состоялось, а нарушительнице грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Также на днях в колонию пытались пронести 13 мобильных телефонов в банках из под краски. Был составлен протокол об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU