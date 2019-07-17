Детский врач из Удмуртии, осужденный за незаконный оборот наркотиков, продолжал работать

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-17T10:09:53+03:00

По закону он не имеет права работать с детьми

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В Удмуртии детский врач, которого осудили за незаконный оборот наркотиков, продолжал работать с детьми в больнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в районной больнице работает врач стоматолог-терапевт с судимостью. 15 января 2019 года мужчине вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на три года за незаконный оборот наркотиков, - сообщает ведомство.

По закону мужчина не имеет права работать в указанной должности. По результатам проверки региональной прокуратуры врача уволили, а начальник отдела кадров больницы привлечен к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU