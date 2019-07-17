Дорожники приступили к ремонту сразу трех улиц в Ижевске
В Ижевске начали ремонт сразу трех участков. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.
- Работы начались на улицах Мужвайской, Зои Космодемьянской и Четырнадцатой. На каждом из участков планируется демонтировать изношенное покрытие, уложить выравнивающее покрытие, обустроить тротуары, поднять колодцы и дождеприемники, заменить часть бордюрных камней и завершить работу укладкой верхнего слоя, - сообщает ведомство.
На данный момент ремонтируют 16 участков, не так давно сдали улицу Барышникова. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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