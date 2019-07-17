2019-07-17T11:12:40+03:00
Общество

Администрация Удмуртского государственного университета извинилась за задержку дипломов

Выпускники 2019 года до сих пор не получили документ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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В УдГУ сложилась непростая ситуация с выдачей дипломов. Выпускники, которые уже защитили свою работу и хотели бы поступать в магистратуру, не могут этого сделать, потому что задерживают вручение диплома. Прием документов в магистратуру заканчивается 20 июля.

На сайте вуза администрация принесла извинения выпускникам.

- Администрация университета приносит свои извинения за задержку процедуры выдачи дипломов. Задержка произошла из-за того, что документы находились на подписании в Москве. На сегодняшний день эти документы в Москве подписаны. В УдГУ начинается процедура выдачи дипломов. По всем вопросам обращаться в деканаты ваших институтов, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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