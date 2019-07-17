Администрация Удмуртского государственного университета извинилась за задержку дипломов
В УдГУ сложилась непростая ситуация с выдачей дипломов. Выпускники, которые уже защитили свою работу и хотели бы поступать в магистратуру, не могут этого сделать, потому что задерживают вручение диплома. Прием документов в магистратуру заканчивается 20 июля.
На сайте вуза администрация принесла извинения выпускникам.
- Администрация университета приносит свои извинения за задержку процедуры выдачи дипломов. Задержка произошла из-за того, что документы находились на подписании в Москве. На сегодняшний день эти документы в Москве подписаны. В УдГУ начинается процедура выдачи дипломов. По всем вопросам обращаться в деканаты ваших институтов, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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