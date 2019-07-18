Разборки по-взрослому: в Ижевске мужчина выстрелил из пистолета в своего неприятеля

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-18T10:46:11+03:00

Обвиняемый ранее был судим за убийство и грабежи

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В Ижевске задержали 30-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

-Обвиняемый назначил встречу 37-летнему потерпевшему. У мужчин были разногласия, связанные с бывшей женой потерпевшего, с которой жил обвиняемый. В момент, когда потерпевший приехал на место встречи, мужчина внезапно выстрелил из травматического пистолета, - сообщает ведомство.

В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму, в дальнейшем его отвезли в больницу.

На данный момент обвиняемый находится под стражей.

Следствие обращается к возможным очевидцам данного преступления. В случае, если вы располагаетесь какой-либо информацией, просим обратиться в Октябрьский межрайонный следственный отдел по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса, 272, т. 42-61-90.

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ИСТОЧНИК KP.RU