Разборки по-взрослому: в Ижевске мужчина выстрелил из пистолета в своего неприятеля
В Ижевске задержали 30-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
-Обвиняемый назначил встречу 37-летнему потерпевшему. У мужчин были разногласия, связанные с бывшей женой потерпевшего, с которой жил обвиняемый. В момент, когда потерпевший приехал на место встречи, мужчина внезапно выстрелил из травматического пистолета, - сообщает ведомство.
В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму, в дальнейшем его отвезли в больницу.
На данный момент обвиняемый находится под стражей.
Следствие обращается к возможным очевидцам данного преступления. В случае, если вы располагаетесь какой-либо информацией, просим обратиться в Октябрьский межрайонный следственный отдел по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса, 272, т. 42-61-90.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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