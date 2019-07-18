2019-07-18T12:22:25+03:00
Общество

Утвердили список улиц в частном секторе Ижевска, где начнется щебенение

Подрядчика определят в августе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске утвердили список улиц в Восточном поселке, где начнется щебенение. Информацию разместил у себя на странице «ВКонтакте» председатель Городской думы Олег Гарин.

- Жители Восточного поселка, в мой адрес поступают многочисленные обращения по ремонту дорог. Благодаря нашей с вами совместной работе, в этом году снова удалось добиться щебенения дорог частного сектора. Уже утвержден список улиц, подрядчик будет определен в 1-й декаде августа, - написал Олег Гарин.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) Олег Гарин говорил о том, когда начнется ощебенение частного сектора.

Улицы, где начнется щебенение: ул. Халтурина от ул. Герцена до пер. Сурикова;

- ул. Чехова от ул. 10 лет Октября до ул. Тимирязева;

- ул. Михайлова от ул. 9 Января до ул. Сурикова;

- ул. Смирнова от ул. 9 Января до ул. Сурикова;

- ул. Лагерная от ул. Парковой до ул. Индустриальной;

- ул. Фронтовая, проезд между домами ул. Фронтовая, 27 и 35в;

- пер. Болотникова;

- ул. Декабристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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