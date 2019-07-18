Где чаще всего ижевчане сталкиваются с клещами

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-18T11:16:29+03:00

За полгода было зарегистрировано 6,5 тысяч обращений

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В администрации Ижевска рассказали, где чаще всего жители могут встретиться с клещами.

- Тревогу у специалистов вызывают места, где граждане чаще всего сталкиваются с клещами, - Парк им. С.М. Кирова и городские кладбища, - сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент там уже провели очередную обработку. Также сообщается, что за полгода в больницу обратились 6,5 тысяч жителей, среди них пять человек заболели инфекциями. При этом почти все были без прививок.

Кстати, основной пик присасывания клещей был в мае и июне. Следующий пик ожидается в конце лета.

При посещении леса специалисты советуют соблюдать меры предосторожности:

– надевайте одежду светлого цвета с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью, брюки заправьте в сапоги, обязательно наденьте головной убор;

– используйте репелленты, отпугивающие клещей;

– старайтесь выбирать путь по светлым рощам, сухим сосновым борам, без подлеска;

– проводить само- и взаимоостмотр на наличие клещей каждый час нахождения в лесу и после выхода из него.

Если вы обнаружили на себе ползущего клеща, его необходимо осторожно, не раздавливая, удалить носовым платком или другим предметом. Удаление присосавшегося клеща следует проводить как можно быстрее, лучше в медицинском учреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU