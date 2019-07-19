Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева разыграла своих поклонников
Елизавета Туктамышева сообщила в своем инстаграме, что пропустит Олимпийские игры 2020 в Токио.
- Официальное объявление! Я не буду участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, по техническим причинам. Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада, - написала фигуристка на английском.
Однако в следующем году в Токио будут проходить летние Олимпийские игры. В любом случае, Елизавета Туктамышева не смогла бы в них поучаствовать.
Фигурстка не участвовала в Олимпийских играх в Сочи и Пхенчане. В прошлом году спортсменка из-за болезни уступила Евгении Медведевой путевку на чемпионат мира. Елизавета Туктамышева даже объявляла конкурс мемов на тему своей невезучести.
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ИСТОЧНИК KP.RU