В одной из квартир Ижевска нашли тело мужчины, который умер около пяти лет назад

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-19T11:41:39+03:00

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В Ижевске в одной из квартир по улице 9 Января нашли тело 53-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- По данным проверки, 18 июля утром при вскрытии квартиры газовики обнаружили тело мужчины. По имеющимся данным мужчина жил один, а его родственники находятся в другом регионе. Давность наступления смерти составляет около 5-6 лет, - сообщает ведомство.

Признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружили. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются соседи погибшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU